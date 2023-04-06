ختام دورة تدريب مطبقي المبيدات الزراعية بالغربية

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية رقم 42، والتى أقيمت فى إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تحت إشراف مديرية الزراعة بالغربية برئاسة الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد رئيس اللجنة ، و الدكتور محمد عبدالله صالح أمين اللجنة، والدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين اللجنة، والدكتور حسن النعناعي المنسق العام للدورة والمسؤول العلمي لمحافظة الغربية، وبحضور الدكتور محمود يوسف مسؤل لجنة مطبقي المبيدات ، وماجدة الديب منسق الدورة .

وتضمنت الدورة تدريب 33 شابا وفتاة ، على كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة بناء على خطة وزارة الزراعة، بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة.

وعقدت الدورة لمدة أربع أيام متتالية، شملت محاضرات نظرية وزيارات حقلية وزيارة معامل الترايكوجراما، ومعمل زراعة الأنسجة، ومعمل تحليل التربة، وزيارة ورشة المديرية الخاصة بآلات الرش المختلفة، وزيارة أحد الحقول للتدريب العملى .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم شرح جميع ما يتعلق بالرش الأمن للمبيدات وكيفية التعامل مع المبيدات بأنواعها، وحاضر بالدورة مجموعة مميزة من أساتذة المعاهد البحثية المختلفة ومن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لإعداد مطبقي مبيدات معتمدين و مدربين على أساس عالي لتلافي أضرار رش المبيدات والآثار المتبقية للمبيد نظرا لخطورته أثناء الاستعمال، وأكد على أن هذه الدورات تقام بجميع مراكز المحافظة ، بهدف تدريب الشباب على أعمال استخدام المبيدات بطرق صحيحة ومثلى من أجل إنتاج غذاء آمن وصحي حفاظا علي صحة الإنسان والحيوان والمحافظة على البيئة .

وأكد الدكتور حسن النعناعى المنسق العام للدورة ، أن محافظة الغربية تعتبر من المحافظات المميزة فى تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات على مستوى الجمهورية حيث تم تنفيذ حوالي 42 دورة منذ بداية البرنامج بالمحافظة.

وفى نهاية الدورة تم منح شهادات معتمدة من وزارة الزراعة للمتدربين، لمزاولة مهنة مطبقي المبيدات الزراعية، وللتأكد من أن مستخدم المبيدات شخص مدرب ومؤهل وبلغ 33 متدربا