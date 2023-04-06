مليونا جنيه لمركز مليج: حزمة خدمات لإعادة تأهيل وتطوير مراكز شباب المنوفية

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة على كل المستويات سواء بالألعاب أو مراكز الشباب والنوادي وتطوير كل المنشآت، حيث تم تنفيذ عدد من مشروعات التطوير لمراكز الشباب والملاعب بمحافظة المنوفية، في إطار توجيهات السيسي بالاهتمام بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية وتطويرها على كل الجوانب والمستويات وفي السطور التالية نستعرض أبرز مشروعات قطاع الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية.

- مركز شباب النعناعية

وشهد مركز شباب النعناعية أعمال تطوير ورفع كفاءة والتي تم تنفيذه يناير 2022 في عهد السيسي وهى ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع الشباب والرياضة.

- مركز شباب شطانوف

وشهد مركز شباب شطانوف بالمنوفية أعمال تطوير وتجديد وتم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب شطانوف التابع لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية في يناير 2022 بعهد الرئيس السيسي.

مركز شباب كفر وهب المطور

تم تنفيذ ملعب مركز شباب كفر وهب المطور التابع للوحدة المحلية بعرب الرمل خلال يونيو 2021 في عهد الرئيس السيسي، المقام على مساحة 3225 متر تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات" حيث يحتوى على ملعب نجيل صناعي وسور كريتال، وهو ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع الشباب والرياضة.

○ مليونا جنيه لملاعب مليج الرياضي

تم تنفيذ صالة ألعاب رياضية وملعب نجيل صناعي بنادي مليج الرياضي بالمنوفية، وذلك بإجمالي مليوني جنيه، وتم تنفيذه في ديسمبر 2019.

مركزي شباب كفر شنوان وسنتريس

تم تنفيذ مبني اداري وملعب خماسي بمركزي شباب كفر شنوان وسنتريس بمحافظة المنوفية، في ديسمبر 2019 وذلك بإجمالي تكلفة 1.5 مليون جنيه ويضم المبني الإداري بمركز شباب كفرشنوان مجموعة من صالات الأنشطة الرياضية المتمثلة فى صالة للألعاب الفردية وصالة جيم وقاعة حاسب آلى وقاعة للأنشطة الفنية، ومكتبة ووحدة غرف خلع ملابس تخدم المستفيدين من الملعب الخماسي المطور بالمركز.

استاد شبين الكوم

شهدت الصالة المغطاه باستاد شبين الكوم بالمنوفية أعمال تطوير وتجديد، بتكلفة 11 مليون جنيه، وذلك في يونيو 2015 وهي ضمن مشروعات الدولة في قطاع الشباب والرياضة.