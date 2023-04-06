تراجع جماعي لأسعار العملات الرقمية.. والبيتكوين بـ28 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية بشكل جماعي خلال تداولات اليوم الخميس 6 أبريل 2023 في حين تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 45.58 مليار دولار.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجعًا بنسبة 1.95%، ليصل إلى 28.014.0 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.35% دولار مسجلة 1.885.72 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 1.81%، ليسجل 0.3891 دولار.

وتراجع سعر عملة "سولانا" بنسبة 31. 2% ليسجل 743. 20 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 6.07%، ليصل إلى مستويات 0.091539 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 3.42% إلى مستويات 0.01102 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 2.26% إلى مستويات قرب 17.76 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 05. 2% إلى مستويات 0.001221 دولارات، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 54. 0% إلى مستويات 2818 .1 دولار، وتراجع سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 1.12% إلى مستويات 0.6028 دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة تطوير تقنيات الذكاء الاجتماعي الأمريكية LunarCrush، عن نيتها لإطلاق صندوق يحتوي على ما يصل لـ 62 قطعة من عملة بيتكوين الرقمية، على متن مركبة قمرية، لترسلها إلى رحلة للقمر تنطلق نهاية العام، وهناك يترك هذا الصندوق لمن يمتلك الجرأة والفرصة السانحة لزيارة سطح القمر لاقتناصه.

وبحسب بيان لشركة LunarCrush، فإن قيمة عملات بيتكوين الرقمية التي ستخبأ داخل الصندوق، تصل بمعدلات قيمة العملة الحالية لـ 1.5 مليون دولار.

ووفق ما ذكره موقع "ياهوو"، فإن الشركة المسؤولة عن هذا المشروع الجديد، تجعل من الأمر بمثابة مغامرة حقيقية في الفضاء الخارجي للاستحواذ على كنزل مخبأ.

ويتعاون في هذا المشروع أيضا، كل من شركة استوديوهات الرسوم المتحركة Golden Wolf وشركة تطوير أدوات البلوكتشين Hiro، ومعا سيتشاركان في إطلاق تشكيلة من رموز NFT غير القابلة للاستبدال بمناسبة هذا المشروع المميز، سيتم طرحها للبيع بداية من يوم 28 مارس الجاري عبر موقع مخصص للمركبة القمرية الذاهبة في هذه المهمة.