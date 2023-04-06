نصائح البابا تواضروس في أسبوع الآلام: لا تنشغلوا بغير الصلاة

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبناءه بمناسبة اقتراب حلول أسبوع الآلام، وقدم في هذه المناسبة عدة نصائح للاستفادة بهذه الأيام المقدسة، جاء على رأس هذه النصائح عدم الانشغال بشيء عن الصلاة، والتركيز في الصلوات والإنجيل.

وقال البابا: "كل سنة وأنتم طيبين، أسبوع الآلام هو الأسبوع المقدس، ومن المفترض ألا ننشغل فيه بأي شيء، وتكون اهتماماتنا كلها من خلال الصلوات ومن خلال كل الطقس النسكي لهذا الأسبوع، وهي أيام معدودة وتأتي لمرة واحدة في السنة وتستحق أن نهتم بها في كل بيت، فلا تنشغل بشيء سوى الصلوات والإنجيل والألحان واللحن المعزي "ثوك تاتي جوم"، وتحيا فرحة الألم والتي نسميها "آلام المسيح الخلاصية"، اجعل أسبوع الآلام مختلفًا عن كل أسابيع السنة وينتهي بسلام ونحتفل بعيد القيامة".