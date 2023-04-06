زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب شرق المحيط الهادئ

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالًا بلغت قوته 5.1 درجة ضرب منطقة جنوب شرق المحيط الهادئ، الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، قال المركز إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وكان مركز الزلزال على مسافة 3178 كيلومترًا غربي فالديفيا في تشيلي.

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب سواحل بنما

وأمس، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل بنما، ولم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار التي تسبب فيها الزلزال.

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب سواحل الفلبين

وأول أمس، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة السواحل الشرقية للفلبين، الثلاثاء، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فيما حذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.

وقالت الهيئة، إنّ الزلزال وقع قرابة الساعة التاسعة ليلاً بالتوقيت المحلي، على بُعد حوالى 120 كم من جزيرة كاتادوان، قبالة ساحل لوزون، الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل.

جمع ربع الأموال اللازمة للإغاثة بعد زلزال تركيا

وتلقت الأمم المتحدة أكثر بقليل من ربع الأموال المطلوبة أي 268 مليون دولار لعملياتها لتقديم الدعم الإنساني للسكان المتضررين من زلزال 6 فبراير في تركيا.

وأعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي، خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف: "انتهت مرحلة الطوارئ الأولية - الأسابيع الثلاثة الأولى - التي قمنا خلالها بعمليات البحث والإنقاذ وجلبنا الإمدادات الأساسية لإنقاذ الأرواح".

وقال: "نحن الآن في ما نسميه مرحلة الطوارئ الإنسانية" والتي تركز على احتياجات الناجين.

وفي 16 فبراير، أطلقت الأمم المتحدة نداء للحصول على مساعدات دولية لجمع مليار دولار حتى تتمكن الوكالات الإنسانية على مدى ثلاثة أشهر من مساعدة أكثر من خمسة ملايين شخص في تركيا.

وقال "لاركي"، إن الأمم المتحدة جمعت حتى الآن 268 مليون دولار، والجهات المانحة الخمس الرئيسية هي «الولايات المتحدة، والكويت، والمفوضية الأوروبية، وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ، والسعودية».