«الأراجوز الكسلان» تتألق فى سابع ليالى «أهلا رمضان» بالحديقة الثقافية للأطفال

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في إقامة ليالي "أهلًا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد.

وتضمن برنامج الأربعاء ١٤ رمضان - ٥ أبريل ٢٠٢٣ العديد من الفعاليات كورش الفنون التشكيلية المتنوعة، منها ورشة "وردة قص ولزق"، ورشة شعار "تلوين أهلًا رمضان"، ورشة "تلوين خزف"، ورشة "معلومة فى كارت" و"تلوين فانوس رمضان"، وورشة صنع "عروسة فانوس"، وفي نادي ذوي الهمم تم عمل ورشة "ماسكات".

وقدمت الفنانة كريمة محمود من وزارة البيئة ورشة "وردة بالكوب الورقي"، كما قدمت إدارة الوعي الأثري بقطاع الفنون التشكيلية ورشة حكى عن فتح الأندلس، وأمثال شعبية.

وعلى المسرح الصغير أقيم صالون المبدع الصغير، ولقاء مع المبدع الصغير سيف هيثم الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير الفئة العمرية الثانية في دورتها الثانية في مجال الرسم، بحضور الدكتور ناصر حامد، وأدار اللقاء الفنان جلال الدين جمال، أعقبه عرض مسرحية "الأراجوز الكسلان" تأليف السيد فهيم، وإخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي.

وعلى المسرح الروماني أقيم صالون "في محبة الوطن" تحت عنوان "بناء الذات" بحضور الشيخ السيد محمد عبد القادر بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والكاتب أحمد زحام، أدار اللقاء السيناريست وليد كمال.

أعقبه عرض أوبريت "الرسول نور عيني" لفريق كورال "سلام" من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل بمناسبة شهر رمضان هذا العام، تأليف الشاعر أحمد طلب ألحان وتوزيع المايسترو وائل عوض.

واختتم اليوم بعرض السيرك، وعرض مسرحية "علي بابا والأربعين حرامي" للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وعلى هامش الاحتفال أقيم معرض إصدارات المركز، ومعرض خيال الظل، ومعرض الأطفال الفائزين في المسابقات الدولية.

جدير بالذكر، أن الاحتفالات مستمرة حتى يوم ١٩ رمضان - ١٠ أبريل ٢٠٢٣ بالحديقة الثقافية للأطفال.

فعالية أهلًا رمضان