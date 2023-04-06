خلال ساعات.. «البترول» تعلن عن مزايدة عالمية لأغنى مناطق للذهب فى مصر

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الساعات القليلة المقبلة لطرح أكبر مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب فى أغنى مناطق للذهب فى مصر، وذلك بالنظام القديم من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية المملوكة للدولة.

طرح المزايدات لجذب الاستثمارات الأجنبية

وتأتى هذه المزايدة وفقا لتعليمات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بسرعة طرح المزايدات لجذب الاستثمارات الأجنبية وحسن استغلال الثروات الطبيعية فى مصر من خلال الشركات العاملة فى مجال الذهب والتابعة للدولة.

تطوير منظومة التعدين فى مصر

كما أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات سابقة، أن مصر تعمل حاليا على تطوير منظومة التعدين فى مصر لزيادة مساهمتها فى الناتج القومى إلى 5% خلال 2030، وذلك بعد أن كانت تساهم فقد 0.5%.

الأولى من نوعها بالنظام القديم

كما تعد هذه المزايدة هى الأولى من نوعها التى تطرحها شركة شلاتين بالنظام القديم واقتسام الأرباح بعد تعديل القانون رقم 198 لسنة 2014، والذى حل محله القانون الجديد رقم 145 لسنة 2019، بنظام الإتاوة والضرائب والإيجار بدلا من اقتسام الأرباح.

الانتهاء من كافة الشروط

وجاءت هذه المزايدة بعد حصول هيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين على كافة الموافقات الأمنية والبيئية، وأيضا الإنتهاء من كافة الشروط المتعلقة بعملية الطرح، وذلك لجذب كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين فى مصر والعالم.

أغنى مناطق للذهب فى مصر

وتشمل المزايدة الجديدة أغنى مناطق للذهب فى مصر حسب الدراسات الجيولوجية التى قامت بها البعثات المصرية منذ سنوات التى تؤكد أن هذه المناطق بها تكوينات جيولوجيا حاملة لخام الذهب بنسب قد تصل إلى 20 جرام ذهب فى الطن الواحد كدراسة جيولوجية غير مؤكدة.

مرسى علم وإدفو والصحراء الشرقية

من ضمن هذه المناطق فى مرسى علم وإدفو والصحراء الشرقية (البرامية بمرسى علم- حماطة بالصحراء الشرقية على ساحل البحر الأحمر- فطاريى سفاجا، قنا- حنجلية وأم عود بمرسى علم).

انفراد الدستور

وكانت «الدستور»، حصلت علىخرائط وتفاصيل المزايدة العالمية لأغنى مناطق للذهب فى مصر، وتم نشرها بتاريخ 1 فبراير 2023، والتى توضح أهمية هذه المناطق ونسب تركيز الذهب بها.