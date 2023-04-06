من مقلوبة الجزر لسيخ الكباب.. وصفات متنوعة يمكنك تجربته الوجبات رمضان

خلال شهر رمضان تحرص السيدات والأمهات على تنويع أصناف الطعام وتجريب وصفات جديد، حيث تضفي هذه الأطباق اللذيذة الحيوية على وجبات السحور واحتفالات الإفطار، و يمكنك الاستعانة بها إذا مللت من الوجبات التقليدية، فعلى سبيل المثال يمكنك تجربة سيخ الكباب بالنعناع ومقلوبة الجزر، ويمكنك أيضا تجربة البيض التركي على وجبات السحور.

- قائمة بوصفات شهر رمضان

- مقلوبة الجزر

طبق فلسطيني تقليدي يتكون من الأرز المشوب بالكركم واللحوم الطرية والجزر المفروم تتجمع في وعاء واحد لمدة تقارب حوالي ساعة.

غالبًا ما يستغرق هذا الطبق وقتًا طويلاً، خلال اختيار شرائح لحم الضلع الخالية من العظم والمرق عالي الجودة الذي يتم شراؤه.

- برياني اللحم

يتكون هذا الطبق من طبقات من الأرز والأعشاب والبصل، ولحم الضأن المطهو ​​والحليب مع الزعفران.

وبعد تتبيله طوال الليل وعدة ساعات من الطهي، يعتبر طبق يناسب الاحتفالات والمناسبات والولائم

- بيض تركي مخفوق بالطماطم

يمكن الاستعانة بهذا الطبق من البيض المخفوق التركي مع الطماطم على السحور، وسيمثل وجبة غنية تريحك وتشبعك قبل يوم من الصيام.

اعمل على دمج الأعشاب والتوابل الطازجة المفضلة لديك، وقم بتغطيتها بالجبن المفتت والسجق، أو قدمها مطوية في قطعة من الخبز المسطح الدافئ.

- شوربة حريرة

وعاء شهي من الحريرة المعطرة بالقرفة هو وسيلة مهدئة ولذيذة لإنهاء يوم من الصيام، بينما يشتمل الحساء المغربي تقليديًا على لحم الضأن، يمكن أيضا أن تكون نباتية لكن عدم وجود اللحوم يجعلها لا تقل دسمًا، وتشتمل الوصفة على الفول، وقطع المعكرونة الرقيقة المكسورة، ونوعين من العدس.

- سيخ كباب بالصلصة والنعناع

وصفة كباب لحم تعمل بشكل جيد، حيث يتم تشكيلها على أسياخ، بعد إضافة النكهة واللون على اللحم المفروم، من الصلصة والنعناع في تتبيلة تجعل من هذا الطبق ، وصفة جديد لعائلتك على الإفطار.