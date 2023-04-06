محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية تهتم بقطاع الشباب والرياضة بشكل كبير

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن القيادة السياسية تهتم بقطاع الشباب والرياضة في مختلف مناطق المحافظة بشكل كبير، خاصة منطقة وسط سيناء.

وأشار المحافظ أثناء استقباله وفد وزارة الشباب والرياضة خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء بمكتبه بمدينة العريش والذي تترأسه نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، ويضم علاء دسوقي، مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالوزارة، وكلا من، رضا سفينة ومحمود جبر وعصام عثمان وطومان محمد، فريق عمل الوزارة، بحضور ايهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، علي تضافر جهود جميع الجهات لتوعية الشباب ومواجهة الأفكار المغلوطة والمفاهيم الخاطئة.

وأعلن شوشة عن تفوق أبناء محافظة شمال سيناء في الألعاب الفردية وألعاب القوى، حيث ان البيئة السيناوية تلعب دورًا كبيرًا في هذا التميز، لافتًا إلى حصول عدد من أبناء وبنات المحافظة علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في العاب القوي والألعاب الفردية.

وأكدت نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، علي تنفيذ برنامج «أهل مصر» لشباب المحافظات الحدودية في مدينة العريش خلال الفترة المقبلة، حيث ستستقبل العريش نحو 200 شاب وفتاه من 6 محافظات حدودية ضمن البرنامج، وذلك بعد عودة الحياة لطبيعتها في المحافظة بفضل جهود القوات الباسلة.

وأعلنت صلاح، عن تنفيذ الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ندوات توعوية للشباب حول مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية في المجتمع لنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب.