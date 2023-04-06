الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حضرة العمدة الحلقة 14.. عبدالرحمن عزوز يقتحم منزل مصطفى حشيش بسبب عريس نجلته

عبد الرحمن عزوز في
عبد الرحمن عزوز في مسلسل حضرة العمدة

شهدت الحلقة 14 من أحداث مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، والذى يعرض حصريا على شبكة قنوات الحياة الفضائية يوميا، ومنصة واتش أت الرقمية، تصاعد بشكل لافت لكل الخطوط الدرامية الخاصة بالعمل.

 

أحداث الحلقة 14 لمسلسل حضرة العمدة

 وانتهت الحلقة 14، على مشهد مليء بالتشويق والإثارة، إذ ذهب «سامر ضرغام دهيشة» ويجسده الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز، ونجل أحمد بدير فى الأحداث، إلى منزل «عتمان» ويجسده الفنان مصطفى حشيش، فور معرفته بأن هناك عريس متقدم لـ«سلمى» ابنة «عتمان» وتجسدها الفنانة الشابة دنيا جمعة، فى الأحداث، خاصة أنه يحبها ويريد الزواج منها لكن هناك فرق كبير بين مستوى العائلتين فى قرية تل شبورة.

 

وفور دخول «سامر» منزل «عتمان» ووجد العريس، تعدى على «سلمى» سلمى وضربها على ظهرها لتقع فى الأرض، ومن ثم تتصاعد الأحداث فى الحلقات المقبلة.

 

قصة سامر وسلمى فى مسلسل «حضرة العمدة» 

وكان «سامر» قد قام بترهيب «سلمى» من قبل وخطفها داخل توكتوك أثناء ذهابها إلى إحدى حصص الدروس الخصوصية، وحاول إقناعها لارتباطه بها لكنها صدته بقوة، وتوسلت إليه أن يتركها تذهب إلى المنزل خوفا من أهلها، وبمرجد وصولها إلى المنزل وبخها والدها بسبب تأخرها، وبسبب خوفها لم تصارحه بحقيقة مطاردة سامر نجل ضرغام لها، مبررة لها تأخيرها بسبب طول مدة الدرس.

 

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على قناة الحياة الفضائية، ويتم إعادة الحلقة يوميا من مسلسل حضرة العمدة، ثلاث مرات عبر قناة الحياة الفضائية المرة الأولى فى تمام 2:30 صباحًا، و10:30 صباحًا، و4:30 مساء، كما تعرض على قناة الحياة دراما فى تمام الساعة 10 مساء والإعادة مرتين على نفس القناة الأولى فى تمام الساعة 8 صباحاً والثانية الساعة 2.15 ظهراً.

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