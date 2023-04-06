فى أمسية رمضانية بالأوبرا ..دينا الوديدى تعيد صياغة التراث «على المكشوف»

نجحت المغنية الشابة دينا الوديدى فى ملامسة قلوب جمهورها خلال حفلها المقام ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال الشهر المعظم .

دينا الوديدى

فعلى المسرح المكشوف ووسط تفاعل واعجاب حشد جماهيرى ضخم وباداء حيوى حماسى عزفت على آلة الجيتار وغنت بأسلوبها المميز لتعيد صياغة التراث حيث مزجت الفنون التقليدية والغناء الشعبي بالموسيقى الحديثة وقدمت مجموعة من أعمالها الخاصة كان منها :"بعد البيبان ، دواير ، ياجنوبي ، الحرام ، الله باقي ، السيرة الهلالية ، كتر الوجع ، سكون ، تدور وترجع ، كنت بخاف ، تماثيل ، ياللي معدي ، يابدر ، وصول ، الكون ، الليل وطاير يا هوي" .

دينا الوديدى

أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن 31 حفلا وأمسية فنية وثقافية تبدأ جميعها في التاسعة والنصف مساء على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية تضم عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للأوبرا.

وافتتحت الليالي الرمضانية على المسرح المكشوف الذي يحتضن 8 عروض من أول إبريل، بدأت بحفلين متتاليين لفرقة الموسيقات العسكرية وطلاب فصول مركز تنمية المواهب، وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة أيامنا الحلوة، دينا الوديدي وفرقتها، فريق مسار إجباري، فريق مواويل، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، الشيخ ياسين التهامي.

دينا الوديدى

ويشهد المسرح الكبير 4 حفلات يحييها كلا من: الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، الفنان الكبير على الحجار، فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، الفنانة عبير نعمة بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

ويقام على المسرح الصغير 11 سهرة عربية وإسلامية تستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها منها: باكستان، فلسطين، إندونسيا، اليمن، بنجلاديش إلى جانب أمسية شعرية وندوة ثقافية.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل لفرقة الانشاد الديني وحفل آخر ضمن سلسلة وهابيات.

وتمتد الفعاليات لمسرح سيد درويش «أوبرا الأسكندرية» حيث يقام 4 عروض لكل من فريق على مر الأجيال، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي وفرقة أم كلثوم إلى جانب صالون ثقافى.