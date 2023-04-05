الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبة ببرونزية بطولة العالم للسلاح

عبد الرحمن طلبة
عبد الرحمن طلبة

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعب منتخب مصر عبدالرحمن طلبة، لحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الشيش تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التى تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

كان عبد الرحمن طلبة قد تُوج بالميدالية البرونزية عقب خسارته في نصف النهائي من بطل الصين بنتيجة 15-8.

وحقق عبد الرحمن طلبة بطل منتخب مصر لشباب سلاح الشيش، الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة في مدينة بلوفديف البلغارية خلال الفترة من 1 وحتى 9 إبريل الجاري.

وكان قد تأهل عبدالرحمن طلبة إلى الدور نصف النهائي من البطولة  عقب الفوز على بطل سلوفاكيا بنتيجة ”15-11” في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر من بطل الصين ويحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتأهل طلبة إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على بطل اليابان بنتيجة ”15-8” في دور الـ 16، كما قد تأهل إلى الدور الـ 16 عقب الفوز على بطل كازاخستان بنتيجة ”10-15”.

عبد الرحمن طلبة الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين سلاح الشيش تحت 17

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