الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هالة صدقى: ردود أفعال نجاح شخصية إنصاف فى «جعفر العمدة» أكثر من المتوقع

الفنانة هالة صدقى
الفنانة هالة صدقى

كشفت الفنانة هالة صدقى، عن تفاصيل شخصيتها "إنصاف" في مسلسل جعفر العمدة قائلة: "لم أقابل حماة تشبه "صفصف" تحديدًا، لكن عندي نماذج من هذه الشخصيات أراهم وقابلتهم في حياتي، وأخذت خليطًا من شخصيات في الواقع، فمثلًا والدتي رحمة الله عليها كانت عفوية جدًا ولا يهمها الشخص الذي أمامها أو الكلام الذي تقوله ولمن توجهه، وكان عندها قوة شخصية وفي الوقت نفسه الحنية، فأخذت من والدتي قوة الشخصية، وعندما تشعر بأنني بحاجة للحنان كانت تحوطني بالمشاعر، لكن كانت شخصيتها قوية ولا يفرق معها من يجلس أمامها بمعني أدق ما في قلبها على لسانها".

وأضافت الفنانة هالة صدقى، خلال حوارها مع القاهرة الإخبارية :"لديّ أيضًا صديقة أعتبرها بمثابة الأخت لا تسيطر على لسانها، فكله عندها إرسال لا يوجد استقبال، وتقول كل ما يخطر على بالها حتى إن صفصف مؤدبة إلى حد ما عنها".‏

ولفتت إلى أن ردود الأفعال حول نجاح شخصية إنصاف كانت أكبر من المتوقع، متابعة: "لقد انحصرت توقعاتي في أنها ستنجح فقط؛ أي سيكون نجاحًا لطيفًا، لكني وجدت استقبالًا كبيرًا وحبًا من الجمهور لها، وكان محمد سامي الوحيد الذي توقع نجاح "صفصف"، وأتذكر جملته عندما قال لي: "أنت لست متخيلة صفصف هتعمل إيه"، وعندما سألته من مفاجأة العمل قال: "هالة صدقي مفاجأة المسلسل"، ومحمد سامي كتب الشخصية بعدما تحدث معي، وأخبرني بأنه تراوده أفكار عنها، ولن يجسدها سواى، ولن يكتبها لأحد غيرى.

وتابعت أن محمد سامى هو المخرج الوحيد الذي أرى معه كل الممثلين في أفضل حالاتهم، وكان نفسي أعرف سر ذلك، والحقيقة أن له دورًا كبيرًا في أن يجعل كل أبطال المسلسل يتوهجون وتزداد نجوميتهم، ووجدت أنه يقدّر الموهبة ويخرج أفضل ما عند الممثلين، فهناك مخرجون يهتمون بالكادر وليس الممثل، وآخرون بالإضاءة وحركة التصوير، بينما محمد سامي يركز في كل تفاصيل العمل، ويحترم قدرات الفنان التمثيلية ومكانته ويوظّف كل الإمكانيات في الشخصية.

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