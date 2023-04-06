الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شيري أشرف تظهر بدور صفية الفارس ضمن أحداث الحلقة 14 من «حضرة العمدة»

حضرة العمدة
حضرة العمدة

ظهرت الفنانة الشابة شيري أشرف، ضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، باسم «صفية الفارس» وهي إبنه حامد «محمود حافظ» والتي تم تسميتها على اسم روبي عمدة تل شبورة وتلك المرة الأولى التي تراها روبي وتعلم باسمها.

شاركت شيري أشرف ببرنامح الدووم لاكتشاف المواهب في موهبة التمثيل وكان بداية تحقق في مشوارها الفني الذي بدأ من سن الثامنة حيث شاركت الفنانة شيري أشرف التحقت بالكونسيرفتوار المعهد العالي للموسيقى بأكاديمية الفنون، وتدرجت من عزف الكامنجا إلى عزف آلة الأبواه تلك الآلة المنفردة بنوعها ولها مواهب محددة التي نادراً ما يختارها أحد، لكنها أرادت النجاح والانفراد حتى التحقت باوركسترا المعهد وتميزت في العمل الدرامي.

وفتحت الشركة المتحدة أبوابها للفنانين الصاعدين وشارك أكثر من 25 فنانا صاعدا في مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي. 

 

أبطال مسلسل حضرة العمدة 
 

مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج الفنان محمد محمود عبدالعزيز وتأليف الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب وشارك في مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان صلاح عبدالله الفنان محمود عبدالمغني، الفنان أحمد رزق، ادوار، محمود حافظ ،بسمة، دينا، وفاء عامر صولا عمر، شيري أشرف، صلاح عبدالله، محمود حافظ، حسام داغر، محمود عبدالخالق، أحمد بدير.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

يعرض يومياً مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي علي قناة الحياة الساعة 8.30 مساءً يوميًا في شهر رمضان المبارك وعلي منصة watch it الرقمية.

يناقش مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي عدة قضايا مهمة منها ختان الإناث والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وغيرها من القضايا.

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