الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال مصر على استمرار تدنيس المسجد الأقصى وخلق مناخ للتصعيد

الناطق الرسمي باسم
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء  الأربعاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي مصر على الاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى المبارك وخلق مناخ للتصعيد وعدم الاستقرار والتوتر.

 

وأضاف أبو ردينة في بيان صحفي،  أن ما تقوم به إسرائيل من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يشكل صفعة للجهود الأمريكية التي حاولت خلال الفترة الماضية، إيجاد حالة من الهدوء والاستقرار في شهر رمضان المبارك.

 

أبوردينة:ما حدث مساء الأربعاء في المسجد الأقصى من اعتداء على المصلين، يأتي استكمالا للاعتداءات الوحشية التي جرت أمس

وأكد أبو ردينة أن ما حدث في المسجد الأقصى من اعتداء على المصلين، يأتي استكمالا للاعتداءات الوحشية التي جرت أمس، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة تريد جر المنقطة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار".

 

اقتحام المسجد الأقصى المبارك

وبدأت المناوشات بعد انتهاء الفلسطينيين من أداء صلاة التراويح داخل المسجد الأقصى المبارك، حيث بلغ عدد المصلين نحو 80 ألف شخص، حيث يبقى العديد من المعتكفين داخل المسجد دون مغادرته.

 

واستمرت تلك المناوشات لنحو ثلاثة ساعات، حتى بدأت عناصر الشرطة الإسرائيلية تنفيذ عملية الاقتحام حوالي الساعة الواحدة والنصف بحسب توقيت القدس (12:30 بتوقيت القاهرة)، ودخلت أعداد ضخمة من القوات إلى باحات المسجد الأقصى المبارك.

 

واعتدت عناصر الشرطة الإسرائيلية بقوة وعنف مفرط على الفلسطينيين الموجودين داخل المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين.

 

واستنكرت دولة الإمارات، مساء الأربعاء، بشدة اقتحام قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.

 

وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

الرئاسة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى إسرائيل الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة

موعد شم النسيم رسميًا والإجازات الرسمية المتبقية فى شهر أبريل 2023

«الإفتاء» توضح حكم الاعتكاف وكيفيته فى شهر رمضان

سياسى فلسطينى: استمرار إسرائيل فى هذه الجرائم يجر المنطقة لحالة من التصعيد

الحلقه الـ14 من مسلسل ضرب نار.. تصاعد الأحداث بزواج «مهرة» من «زيدان»

مدحت عبد الهادى مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك بعد تعثر الاتفاق مع هيرليتش

باحث: استمرار التصعيد الإسرائيلى فى القدس والأقصى سيؤدى لاندلاع انتفاضة شعبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات اقتحام الأقصى.. انتفاضة عربية ضد انتهاكات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثانية

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى