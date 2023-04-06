الحلقه الـ14 من مسلسل ضرب نار.. تصاعد الأحداث بزواج «مهرة» من «زيدان»

استكملت أحداث الحلقة الـ ١٤ من مسلسل ضرب نار، بمشاجرة بين انتصار وماجد المصري، حيث رفضت الأولى أن يتزوج من ياسمين عبدالعزيز، التي تجسد شخصيه مهرة أبوالليل، وهو ما يجعله يؤكد لها أنه سوف يتزوج منها وإذا لم تفعل ذلك ستخسره تماما.

وتابعت الأحداث، بمقابلة شقيقة مهرة لمن تحب بعد المدرسة، وتؤكد له أن طريقهما أصبح مختلف، فهي باتت من الاأغنياء وهو لازال فاشل لا يستطيع أن يتزوجها، فيما دخلت مهرة في حالة اكتئاب شديدة للغاية، لتقنعها صديقتها بأن لا تتراجع في ما فعلته وتستكمل رحلتها وتتزوج من زيدان الذي سيكون أب غني ومرتاح لنجلها.

ويقوم زيدان بشراء منزل خاص لمهرة، بعدما ذهب بها لقضاء شهر العسل في إحدى المحافظات الساحلية، وهو ما ينال إعجابها واستحسانها الشديد، لتدخل معه في قصة حب كبيرة، وتنسى الأيام الصعبة التي عاشتها مع الكوماندا الذي يتواجد في محبسه في سجن وادي النطرون هذه الأيام، وينتظر قضاء مدته ليخرج ويثأر مما فعلته به.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.