الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثانية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، للمرة الثانية. 

وأطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت، بالإضافة إلى التعدي على المقدسيين الموجودين داخل المسجد، ما أسفر عن وقوع إصابات. 

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الاحتلال يقتحم الأقصى فجرًا

ويأتي ذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، فجر اليوم، واعتدت بوحشية على المعتكفين داخله، بمن فيهم النساء والأطفال. 

ونفذت القوات الإسرائيلية اقتحامًا عنيفًا، فجر اليوم، للمسجد الأقصى المبارك، والمصلى القبلي داخله. 

واعتقلت قوات الاحتلال نحو 400 شاب فلسطيني من داخل المسجد الأقصى خلال اقتحام الفجر. 

وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام للمسجد الأقصى بحلول عيد الفصح اليهودي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. 

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