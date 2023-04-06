الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فوز سيتى كلوب علي راديو النيل بدورة المتحدة الرمضانية (فيديو)

مباريات المتحدة
مباريات المتحدة

نجح فريق سيتي كلوب في الفوز على فريق راديو النيل بنتيجة ٠/٢، في اليوم الأخير لدور الـ٣٢ بالدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، والتي تقام على ملاعب مركز شباب الجزيرة، وبهذه النتيجة يتأهل الفريق لدور الـ١٦.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

- اليوم السابع يواجه بي أو دي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- راديو النيل يواجه سيتي كلوب فى تمام الساعة العاشرة مساءً. 

- سي بي سي يواجه النيل في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً. 

- الحياة يواجه يو إم بي في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

وانتهت مباريات، أمس، ضمن منافسات الدورة الرمضانية بفوز فريق مبتدأ على  فريق المتحدة بـ6 أهداف لهدفين، وفاز فريق الدستور على فريق الوطن 3ـ 1، كما فاز فريق أون تايم على كليكس 7-1. 

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت، مساء الأحد الماضي، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة، وسط أجواء أسرية بين جميع العاملين بالشركة.

 

فريق سيتي كلوب فريق راديو النيل الرمضانية للشركة المتحدة مركز شباب الجزيرة

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