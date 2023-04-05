حملات مكثفة لرفع الإشغالات وغلق المحلات والمقاهي المخالفة في المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا من حملات رفع الإشغالات والتعدي على حرم الطريق العام، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية ورفع الإشغالات التى تعيق حركة سيرالمواطنين وغلق المقاهي التى تدار بدون ترخيص وتسبب إعاقة لحركة السير.

وتنفيذا تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بمتابعه حملات الإشغالات بالمدن والقرى ورفع كافة اشغالات الطرق وتوسيع الطرق للمواطنين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بقيادة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى بتنفيذ حملة إشغالات مسائية بمدينة مطاي بالتعاون مع ادارة الإشغالات بالمجلس وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات منها لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة

قال رئيس المركز، إن الحملة المسائية جاءت لمتابعة العمل علي أزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات في الشوارع المختلفة بالمدينة، خاصة شارع الثورة والذي يعتبر الشارع الرئيسي بمدينة مطاي وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وباقي الشوارع الرئيسية بالمدينة حيث تم رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين المتواجدة بالشوارع الرئيسية في مدينة مطاي، مؤكدا على أن الحملة تأتي في إطار تفعيل تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعمل حملات دورية والمتابعة باستمرار لضبط إشغالات الشوارع العامة بالمدينة والقرى، وحرصاَ على نظافة شوارع المدينة وخاصة حول المدارس.

وحث رئيس المركز اصحاب المحال التجارية علي عدم وضع اي اشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين وأن يتم انفاذ الاجراءات القانونية اللازمه للمخالفين

واوضح اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قامت بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات تمكنت خلالها من غلق أحد المقاهي بحى غرب المدينة بمنطقة شلبى لعدم وجود ترخيص للمكان فضلا عن استغلال غير قانونى والتعدى على الأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين جاء ذلك بحضور بلال طه رئيس الحى وفريق العمل المساعد له ومحمود طنطاوى مدير الإشغالات والعاملين بالإدارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.