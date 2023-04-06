اعرف الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد تبكيرها

يتساءل الموظفون في القطاع العام والدولة وقطاع الأعمال عن موعد صرف مرتبات أبريل كونه يتزامن مع ما تبقى من شهر رمضان الكريم، واستعداد الأسر لعيد الفطر سواء بشراء السلع أو ملابس العيد لادخال البهجة على الأولاد وكذلك شراء الكحك ومستلزماته.

مرتب شهر إبريل 2023

وشهر أبريل تحديدًا من أكثر الشهور التي ينتظر المواطنون بدء صرفه، لا سيما بعدما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المرتبات بداية من هذا الشهر لتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين وبتوجيه منه رفعت وزارة المالية الحد الأدنى للأجر ولكل العاملين في الدولة.

وضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع «الدستور» لمتابعيه يقدم في السطور الأتية رفة موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 .

موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2023 بعد تبكيرها

يبدأ صرف مرتبات شهر إبريل بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة ولموظفي 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، ابتداء من يوم الخميس 13 أبريل خلال شهر رمضان وقبل موعد عيد الفطر المبارك، وفقًأ للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

بعد أيام قليلة، ستبدأ الوزارات ومؤسسات الدولة في دفع رواتب شهر أبريل 2023 بزيادات جديدة. تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

بالإضافة إلى حزمة زيادة رواتب موظفي الدولة التي وافق عليها الرئيس السيسي، يبحث الكثير من الناس عن قيمة زيادة الرواتب التي سيتم دفعها في أبريل المقبل.

جدول صرف مرتبات شهر إبريل بالزيادة الجديدة

وحددت وزارة المالية، مواعيد صرف رواتب العاملين وما في حكمها عن شهر أبريل، خلال الفترة من 13 إلى 30 أبريل عام 2023، وعن شهر مايو خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو لعام 2023، وعن شهر يونيو خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو لعام 2023.

أما بالنسبة لمتأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يتم صرفها خلال أيام 6، 9، 10 أبريل عام 2023، وأيام 7، 10، 11 مايو عام 2023، وأيام 7، 8، 11 يونيو عام 2023.

تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات في إبريل 2023

وأقرت الحكومة، تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.

جدول زيادة مرتبات 2023 المقرر صرفها

1. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتصل إلى 3500 جنيه شهريًا.

2. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا.

3. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

4. جاءت زيادة المرتبات 2023 بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتصل إلى 7000 جنيه شهريًا.