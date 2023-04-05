اتحاد الكرة يخاطب 3 منتخبات لمواجهة الأوليمبى وديًا فى أبريل

أرسل مسئولو اتحاد الكرة مخاطبات رسمية إلى 3 اتحادات إفريقية من أجل الحصول على موافقة أحدهم على مواجهة المنتخب الاوليمبى وديًا فى شهر أبريل الجارى، وذلك بناءا على رغبة البرازيلى روجسرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى.

وطلب ميكالى ضرورة خوض مباراة ودية مع أحد المنتخبات المتأهلة لبطولة إفريقيا تحت 23 عام التى ستقام فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو المقبلين، حتى يتم تجهيز المنتخب الاوليمبى بشكل جيد لخوض فعاليات تلك البطولة المؤهلة لاوليمبياد باريس 2024 .

ومن المقرر أن ينتظم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم فى معسكر بالإسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب، وذلك بالتنسيق مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية .

واستجاب عامر حسين لرغبة ميكالى فى توفير هذه الفترة لإقامة المعسكر من اجل مصلحة المنتخب الاوليمبى، وقطع الطريق أمام الاندية فيما يخص حجب لاعبيها عن الانضمام لمعسكر المنتخب فى حال ما اذا تم عمل المعسكر وقت استمرار مسابقة الدورى .

ونجح المنتخب الأوليمبي فى حسم التصفيات الإفريقية التى شهدت مفاجآت من العيار الثقيل بالخروج الجماعي لمنتخبات كبري مثل نيجيريا والكاميرون والسنغال وكوت ديفوار والجزائر وتونس وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا، وهو ما يسهل مهمة الفراعنة فى حصد أحدى التذاكر الثلاث المؤهلة لاوليمبياد باريس فى البطولة المقبلة.

ويعتبر المعسكر المقبل هو الأول فى برنامج إعداد المنتخب الأوليمبي منذ تأهله إلى امم إفريقيا على حساب زامبيا بالفوز فى القاهرة بهدفين نظيفين والتعادل السلبي فى نيدولا .

وتضم قائمة المتأهلين مع مصر كلا من : المغرب البلد المستضيف للبطولة و الكونغو برازافيل وغينيا " وغانا ومالى والجابون والنيجر.