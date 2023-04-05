محافظ المنوفية يشارك في حفل الإفطار الجماعي لـ«الأيتام والمسنين»

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، حفل الإفطار الجماعي للأيتام والمسنين وطلاب مدرسة النور للمكفوفين، والذى نظمته المحافظة تزامناً مع شهر رمضان المبارك ويوم اليتيم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ومحمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم، وإمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس أمناء التعليم بالمحافظة والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنيةالتعليمية.

وحرص محافظ المنوفية على تناول وجبات الإفطار وسط الأطفال الأيتام ،لمشاركتهم فرحتهم بالأجواء الرمضانية من أجل إسعادهم و إدخال البهجة إلى قلوبهم ، مقدماً خالص تهانيه القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم معرباً عن سعادته بالمشاركة في تلك المناسبة والتي تجسد روح الأسرة الواحدة، قائلًا " انا سعيد بتواجدي وسط ابنائي وتحت امركم في اي طلب " كما حرص المحافظ على تبادل الحديث مع جميع أبنائه للاطمئنان على أحوالهم و توفير كافة احتياجاتهم والتعرف على متطلباتهم وطموحاتهم المستقبلية كونهم جزء أساسي وأصيل من المجتمع .



هذا و أكد محافظ المنوفية حرصه و اهتمامه على التواصل الدائم والمستمر لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية و تقديم كافة أوجه الدعم و الرعاية الشاملة لجميع النزلاء انطلاقاً من المسئولية المجتمعية ، و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الإنسانية و الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم ، موضحاً أن رعاية الأيتام واجب وفرض علي جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار و السلام و يدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ، و في نهاية الحفل قدم فريق كورال مدرسة النور للمكفوفين فقرات موسيقية متنوعة من أغاني شهر رمضان الكريم.

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