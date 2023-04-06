الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يكلف بمتابعة زراعات القمح والحقول الإرشادية بالدقهلية

حقول القمح
حقول القمح

كلف السيد القصير وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة للأنشطة الزراعية.

 

وعقد الدكتور حاتم  الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ندوة إرشادية في محافظة الدقهلية بحضور المهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة في الدقهلية وكذلك أنور عبدالخالق مسئول الحملة القومية للقمح بالدقهلية ومهندسي الإرشاد بالمحافظة والباحثين من قسم القطن والمحاصيل الزيتية والتكثيف والمزارعين.

 
وقال الحمادي إن الندوة تناولت تحميل القطن والسمسم باعتبار أن الزراعة بالتحميل أحد طرق زيادة الإنتاجية لبعض المحاصيل التي لا يوجد لها مساحة كبيرة في الدورة الزراعية.


كما شملت الزيارة تفقد زراعات القمح والحقول الارشادية كذلك حقول التبني حيث تعبر تلك الحقول عن مدى وصول الرساله الإرشادية للمزارعين من الأصناف والهجن والممارسات المختلفة الموصى بها وبصفة عامة حالة المحصول مطمئنة.
 

وكان قد تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتي بدأت 4 مارس 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

 

 أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 3 مليون رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 4 ابريل الجاري.

 

وتحصين حوالي 2 مليون و702 ألف و890 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 4 ابريل الجاري أيضا.

 

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة

الزراعة تتفقد وتتابع زراعات القمح والحقول الارشادية

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