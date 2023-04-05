كريم فهمي: أحمد السبكي مش منتج دا أبويا الثاني

قال الفنان كريم فهمي، إنه لا يعتبر أحمد السبكي منتج، بل يحتل هذا الشخص بالنسبة له مكانة الأب الروحي، معبراً: "أحمد السبكي مش منتج دا أبويا التاني".

العلاقات الفنية

وأكد الفنان كريم فهمي، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك تطور ملحوظ في العلاقات الأسرية بينه وبين المنتج أحمد السبكي، قائلاً: "بينا العشم إن أنا أعمل اللي عاوزه وهو يقول اللي عاوزه".

وأضاف في حديثه، أن هذا التعلق الكبير بالمنتج أحمد السبكي ليس سببه الإنتاج الفني، معلقاً: "أحمد السبكي أنتج لي حسن وبقلظ وأنا ماعنديش أرضية وقتها ومع ذلك كان فيه مشكلة في الفيلم وقفت التصوير شهور لأني بدقق في التفاصيل بصورة كبيرة".

التعامل مع السبكي

وتابع: "رفضت إن أحمد السبكي يكون منتج لفيلم علي بابا وكنت زعلان جداً، ولكن كريم السبكي وخالد السبكي أقنوعني العودة للعمل مع جروب السبكي، وعلاقتي الحالية بالسبكي علاقة الأب بابنه".