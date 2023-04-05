الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كريم فهمي: أحمد السبكي مش منتج دا أبويا الثاني

كريم فهمي
كريم فهمي

قال الفنان كريم فهمي، إنه لا يعتبر أحمد السبكي منتج، بل يحتل هذا الشخص بالنسبة له مكانة الأب الروحي، معبراً: "أحمد السبكي مش منتج دا أبويا التاني".

العلاقات الفنية

وأكد الفنان كريم فهمي، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك تطور ملحوظ في العلاقات الأسرية بينه وبين المنتج أحمد السبكي، قائلاً: "بينا العشم إن أنا أعمل اللي عاوزه وهو يقول اللي عاوزه".

وأضاف في حديثه، أن هذا التعلق الكبير بالمنتج أحمد السبكي ليس سببه الإنتاج الفني، معلقاً: "أحمد السبكي أنتج لي حسن وبقلظ وأنا ماعنديش أرضية وقتها ومع ذلك كان فيه مشكلة في الفيلم وقفت التصوير شهور لأني بدقق في التفاصيل بصورة كبيرة".

التعامل مع السبكي 

وتابع: "رفضت إن أحمد السبكي يكون منتج لفيلم علي بابا وكنت زعلان جداً، ولكن كريم السبكي وخالد السبكي أقنوعني العودة للعمل مع جروب السبكي، وعلاقتي الحالية بالسبكي علاقة الأب بابنه".

أحمد السبكي كريم فهمي الفنان كريم فهمي أنا والقناع الحياة

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