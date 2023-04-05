أبطال الحلقة 14 من مسلسل رسالة الإمام

في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، يظهر أبطال الحلقة الرابعة عشر من المسلسل، بعد عزل ابن الوالي وهروبه في الصحراء شريدًا وعثور الشافعي على نجله بعد فقده.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14

يظهر في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل رسالة الإمام، كلًا من الفنان السوري أيمن طعمة، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة سماح السعيد، والفنان رامز أمير، والفنانة أمينة العربي، والفنانة جيهان خليل، والفنان أحمد غزي، والفنانة فاتن سعيد، والفنانة مونيكا هاني، والنجمة أروى جودة، وبدور السيدة نفيسة الفنانة فرح بسيسو، والفنان وليد فواز، والفنان خالد القيش، والفنان خالد أنور، والفنان أحمد الرافعي، والفنان محمود السراج، والفنان نور محمود، والفنان حمزة العيلي، والفنان أحمد ماجد، والنجم نضال الشافعي.

وشهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13، فقدان الشافعي لابنه وبحثه عنه في أرجاء الفسطاط بصحبة أهلها، حتى تم إيجاده داخل السجون وأفرج عنه، إضافة إلى فرض الوالي المطلب-الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان وليد فواز- حظرًا لأهالي الفسطاط بمنع التجول عقب صلاة العشاء إلى للضرورة، وهروب ابن الوالي المعزول –الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان السوري أيمن طعمة- وهو شريد في الصحراء وأوشك على الموت، بينما يبحث عنه الأحواف ويختبئ منهم ويستمرون في البحث عنه في كل مكان لأنهم يريدونه حيًا.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".