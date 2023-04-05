الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد عرض الحلقة الـ 14 من مسلسل رسالة الإمام

رسالة الإمام
رسالة الإمام

يترقب عشاق دراما رمضان موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14، حيث يتناول العمل الدرامي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي وأبدع في تجسيد الشخصية الفنان خالد النبوي.

وتشهد الحلقة الـ14، الكثير من الأحداث المثيرة في رحلة الإمام الشافعي إلى مصر، لا سيما عقب هروب ابن الوالي المعزول من الفسطاط شريدًا في الصحراء حيث يقوم رجال الأحواف بالبحث عنه آملين في العصور عليه قبل هربه منهم أو موته في الصحرا القاحلة.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14

وتشهد الحلقة الـ14 من مسلسل رسالة الإمام، أحداثًا مثيرة خلال تواجد الإمام الشافعي في مصر عقب تولي المطلب - الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان وليد فواز- ولاية الفسطاط وهروب ابن الوالي المعزول –الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان السوري أيمن طعمة- وهو شريد في الصحراء وأوشك على الموت، بينما يبحث عنه الأحواف ويختبئ منهم ويستمرون في البحث عنه في كل مكان لأنهم يريدونه حيًا.

وانتهت أحداث الحلقة 13 من مسلسل “رسالة الإمام”، بضياع نجل الإمام الشافعي الذي بدأ يبحث عنه في أرجاء الفسطاط بصحبة أهلها، حتى نجح في العثور عليه داخل أحد السجون وأفرج عنه.

وفرض الوالي المطلب حظرًا لأهالي الفسطاط بمنع التجول عقب صلاة العشاء إلى للضرورة.

ويعد الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، وقضى آخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ  وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

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قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر". 

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