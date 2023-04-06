اعترافات المتهمين باستغلال الأطفال في التسول بأكتوبر: «بنجبرهم علي التسول واستجداء المارة

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيق مع عصابة استغلت الأطفال في أعمال التسول بمدينة أكتوبر، وقررت النيابة إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية، لحين الانتهاء من التحقيقات.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات أنهم يقومون باستغلال الأطفال الموجودين في الشوارع والفارين من أهاليهم، في أعمال التسول بالشوارع وإشارات المرور، واستجداء المارة وأصحاب السيارات لجمع الأموال، وأنهم يجبرونهم على ذلك بتهديدهم باستخدام السلاح الأبيض من أجل ترهيبهم وإجبارهم على التسول وتسليم المبالغ المالية التي تحصلوا عليها في نهاية اليوم لهم.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لهم معلومات جنائية لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وبحوزتهما "سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 4 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم.