رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لتطوير برامجنا لتتماشى مع سوق العمل

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية بكلية الهندسة لمتابعة اخر تطورات الكلية، إذ تفقد المعامل والمشاريع البحثية ومشاريع التخرج، وأثنى على تطوير المشاريع داخل الكلية، ووجه عميد الكلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لأنشاء شركة لتسويق المنتجات القائمة علي الابتكارات الخاصة بمشروعات التخرج للطلاب، والمشروعات البحثية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتوجيه بتصنيع بعض من مستلزمات الجامعة في ورش كلية الهندسة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الصيانة المستمرة للماكينات، وتحديث الآلات بما يتوافق مع متطلبات المستقبل من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، مشيرا إلى أن كليات الهندسة بالجامعة تضم ورش ومعامل متخصصة تقدم خدماتها للجامعة وللمجتمع المحيط، وذلك في مجالات التشغيل والتصنيع المختلفة.

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الجامعة تسعى الى تطوير برامجها بما يتلائم ويتماشى مع احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن ورش كلية الهندسة تحتوي علي العديد من الماكينات الحديثة والمتطورة التي تساهم في إنتاج المشاريع الطلابية والبحثية بالكلية والجامعة وكذلك المساهمة في خدمة المجتمع؛ كما أن ورشة النجارة بكلية الهندسة قد ساهمت في إنتاج العديد من الأثاث المكتبي وتجهيز المدرجات بالكليات المختلفة بالجامعة.

ومن أهم الورش الموجودة بكلية الهندسة ورشة التصنيع الحديث والتي تتميز بوجود ماكينات ذات الدقة العالية في التشغيل وكذلك السرعة العالية في إنتاج المشغولات المعقدة ذات الصلابة العالية، وورشة الحام والحدادة والسباكة والتي تستخدم في وصل المعادن مثل الهياكل المعدنية المستخدمة في التطبيقات المختلفة.

كما تحتوي الورش علي مجموعة متنوعة من ماكينات التشغيل ما بين التقليدية مثل ماكينات (الخراطة - التفريز- الكشط – الثقب - التجليخ) والحديثة مثل ماكينة القطع بالليزر LBM، ماكينة القطع بالسلك الكهربائي :Wire EDM، وماكينة التفريز باستخدام الحاسب الآلي CNC ؛ كما يوجد أيضاً معمل الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمتاز بوجود مجموعة من الأجهزة الحديثة المستخدمة في مجال انتاج الطاقة النظيفة اضافة الى عدد من المشاريع الطلابية والبحثية في مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه المالحة.