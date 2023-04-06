متطوعة بالتحالف الوطني: فرحة البسطاء داعمنا الأساسي للاستمرار في فعل الخير

فتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والجمعيات الأهلية المنضمة لمبادرة كتف في كتف، باب المساعدات الغذائية للبسطاء في القرى الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية.

لتبدأ رحلة تطوع آية خاطر، منذ ما يقرب 4 سنوات فور انتهاء مرحلتها الجامعية، في مختلف المؤسسات التطوعية والمجتمع المدني، لمساعدة البسطاء الأكثر احتياجا في القرى العشوائية البسيطة.

ومنذ بدأ رحلة مبادرة "حياة كريمة" سارعت للالتحاق بها لكون يد إضافية مؤثرة في رحلة مساعدة البسطاء، في تنفيذ مختلف المشروعات سواء المتعلقة بالبنية التحتية او المساعدات الطبية والغذائية.

- فرحة البسطاء دافعنا للاستمرار

"فرحة البسطاء دافعنا الأساسي"، بهذه الجملة أجابت متطوعة الخير عن دافعها للاستمرار، فكانت فرحتهم المنتظرة هي التذكرة لمواصلة السعي والبحث عن من يستحقون المساعدات، لنواصل في توزيع كراتين الخير وواجبات الإطعام ليزداد ويتضاعف المجهود خلال شهر رمضان لجبر خاطر الأسر الأكثر احتياجا وسد احتياجاتهم في شهر الجود والخير.

وأشارت إلى أن مكونات شنطة رمضان التي توزعها المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتكون من 2 كيلو رز، 2 كيلو سكر، 4 أكياس مكرونة ( الكيس 400 جرام )، كيس فول ( 500 جرام )، كيس لوبيا ( 500 جرام )، 75 مل زيت، 100 جرام شاي.

وقالت متطوعة الخير، إن ماتبذله المبادرات الرئاسية لم نشاهده من قبل فهو جهد مكثف ينتشر في مختلف الأرجاء المصرية، لنشهد مستقبلا وتغييرا ينسينا إهمال الماضي وتبرز ملامح الجمهورية الجديدة قولا وفعلا.