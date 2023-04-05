مدرب مؤقت| لامبارد مرشح بقوة للعودة إلى تشيلسي

أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يفكر في عودة مدربه السابق فرانك لامبارد خلال الساعات المقبلة.

تشيلسي كان أقال جراهام بوتر منذ أيام من تدريب الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية، وبدأ يفكر في ضم البديل وعلى رأسهم جوليان ناجلسمان ولويس إنريكي الذي يتفاوض حاليًا النادي معاهم.

لكن صحيفة “تيليجراف” البريطانية، أشارت أن إدارة النادي تفكر في عودة لامبارد لقيادة الفريق كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير، إدارة النادي الإنجليزي أمامها العديد من الخيارات وسط المفاوضات الصعبة مع إنريكي وناجلسمان وقد يستقروا على تعيين لامبارد حتى نهاية الموسم.

وكان لامبارد تولى تدريب البلوز في 2019 حتى يناير 2021، ثم رحل لتدريب إيفرتون بعد ذلك ويرحل عنهم في يناير 2023.

لويس إنريكى يصل لندن لبدء المفاوضات مع تشيلسى

وصل الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، إلى لندن منذ ساعات لبحث إمكانية تدريب تشيلسي الإنجليزي.

وقال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، إن إنريكي وصل لندن مع ممثليه للجلوس مع إدارة نادي تشيلسي لبحث إمكانية تولية قيادة الفريق الفترة المقبلة.

وتعادل تشيلسي أمس مع ليفربول سلبيًا في البريميرليج.

وكشفت تقارير إعلامية، عن وجود اتصالات بين نادي تشيلسي الإنجليزي والمدرب الألماني جوليان ناجيلسمان، من أجل تولى تدريب "البلوز"، خلال الفترة المقبلة.

لويس إنريكي رحل عن تدريب منتخب إسبانيا عقب خروج الفريق من بطولة كأس العالم في نسختها الأخيرة، قطر 2022، من دور الـ16 على يد منتخب المغرب.

وقاد لويس إنريكي 431 مباراة خلال مسيرته التدريبية، وفاز في 253، وتعادل في 89 وخسر 89.

وقال إنريكي في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "أحب الذهاب للعمل في إنجلترا ولكني لا أرى نفسي مدربًا في الدوري الإنجليزي في يوليو المقبل، لأنني أود الذهاب إلى فريق بإمكانه تحقيق إنجاز مهم، وهذا أمر صعب، لن أذهب لأي فريق في الدوري الإنجليزي".