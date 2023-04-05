الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب مؤقت| لامبارد مرشح بقوة للعودة إلى تشيلسي

لامبارد
لامبارد

أفادت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يفكر في عودة مدربه السابق فرانك لامبارد خلال الساعات المقبلة.

تشيلسي كان أقال جراهام بوتر منذ أيام من تدريب الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية، وبدأ يفكر في ضم البديل وعلى رأسهم جوليان ناجلسمان ولويس إنريكي الذي يتفاوض حاليًا النادي معاهم.

لكن صحيفة “تيليجراف” البريطانية، أشارت أن إدارة النادي تفكر في عودة لامبارد لقيادة الفريق كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير، إدارة النادي الإنجليزي أمامها العديد من الخيارات وسط المفاوضات الصعبة مع إنريكي وناجلسمان وقد يستقروا على تعيين لامبارد حتى نهاية الموسم.

وكان لامبارد تولى تدريب البلوز في 2019 حتى يناير 2021، ثم رحل لتدريب إيفرتون بعد ذلك ويرحل عنهم في يناير 2023.

لويس إنريكى يصل لندن لبدء المفاوضات مع تشيلسى

وصل الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، إلى لندن منذ ساعات لبحث إمكانية تدريب تشيلسي الإنجليزي.

وقال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، إن إنريكي وصل لندن مع ممثليه للجلوس مع إدارة نادي تشيلسي لبحث إمكانية تولية قيادة الفريق الفترة المقبلة.

وتعادل تشيلسي أمس مع ليفربول سلبيًا في البريميرليج.

وكشفت تقارير إعلامية، عن وجود اتصالات بين نادي تشيلسي الإنجليزي والمدرب الألماني جوليان ناجيلسمان، من أجل تولى تدريب "البلوز"، خلال الفترة المقبلة.

لويس إنريكي رحل عن تدريب منتخب إسبانيا عقب خروج الفريق من بطولة كأس العالم في نسختها الأخيرة، قطر 2022، من دور الـ16 على يد منتخب المغرب.

وقاد لويس إنريكي 431 مباراة خلال مسيرته التدريبية، وفاز في 253، وتعادل في 89 وخسر 89.

وقال إنريكي في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "أحب الذهاب للعمل في إنجلترا ولكني لا أرى نفسي مدربًا في الدوري الإنجليزي في يوليو المقبل، لأنني أود الذهاب إلى فريق بإمكانه تحقيق إنجاز مهم، وهذا أمر صعب، لن أذهب لأي فريق في الدوري الإنجليزي".

تشيلسى فرانك لامبارد لامبارد انريكي ناجلسمان

الأكثر قراءة

رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد أنباء استبعاده من الزمالك لنهاية الموسم

بينها إقرار «الأدنى للأجور».. 5 قرارات للحكومة اليوم

وزير الصحة يبحث مع مؤسسة التمويل لشمال إفريقيا تعزيز التعاون بالقطاع الصحى

رئيس الرقابة المالية: الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف في مجتمع الأعمال

ضبط شحنة مخدرات بـ2.9 مليون جنيه فى الإسكندرية

رئيس جامعة بني سويف يستقبل أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا للتهنئة برمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى