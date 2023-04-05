الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمع 10 ملايين دولار لحملته.. كيف استفاد ترامب من محاكمته؟

ترامب
ترامب

كشفت قناة «العربية» كيف استفاد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، من محاكمته لصالح حملته الانتخابية الرئاسية.

وأشار تقرير «العربية» إلى أن ترامب جمع حتى الآن أكثر من 10 ملايين دولار من تبرعات مناصريه، بالإضافة إلى قميص عليه صورة ترامب وعبارة «لست مذنبًا» وأيضا صورته وهو موقوف للمحاكمة أمام القضاء.

وعلى الرغم من المحاكمة ولائحة الاتهامات المعلنة التي نفاها جملة وتفصيلًا، اكتسح ترامب استطلاعات الرأي في مفاجأة أظهرت شعبيته الساحقة بين مناصريه وداخل حزبه الجمهوري.

واعتبرت الصحف الأمريكية ذلك خطوات وتحركات ذكية من جانب أول رئيس أمريكي يحاكم جنائيًا.

وفوجئ الأمريكيون يوم الخميس الماضي بتوجيه اتهام جنائي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية شراء صمت ممثلة إباحية خلال خوضه انتخابات الرئاسة في عام 2016.

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