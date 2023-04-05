الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات راكب يهرب مخدرات بمطار القاهرة

مخدرات
مخدرات

أدلى المتهم بحيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة بهدف تهريبها باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.

وأقر المتهم بأنه تم ضبطه وبحوزته الأقراص المخدرة خلال إنهاء إجراءات وصوله مطار القاهرة، حيث كشف أنه قام بتغليف شرائط الأقراص المخدرة بأغلفة مغايرة حتى يوهم رجال التفتيش الجمركى أنها أدوية علاجية وليست أقراص مخدرة ليتمكن من تمريرها وإدخالها البلاد.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه قام إخفاء الأقراص المخدرة داخل أحد الجيوب السرية داخل إحدى الحقائب الخاصة به بعد أن غلفها بأغلفة مغايرة لها ليتمكن من تهريبها، وأنه كان ينوى تهريب المضبوطات التى بحوزته إلى داخل البلاد بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

النزهة اعترافات تفصيلية تهريب مطار القاهرة

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