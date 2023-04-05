أول تعليق من ألكسندر تشيفرين بعد فوزه برئاسة «يويفا» بالتزكية

فاز ألكسندر تشيفرين في سباق الانتخابات على رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بالتزكية لولاية جديدة لمدة 4 سنوات حتى عام 2027.

وعقد، اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي لكونجرس اليويفا بمدينة "لشبونة" في البرتغال، وتم الإعلان عن فوز ألكسندر تشيفرين بمقعد الرئيس بالتزكية، في ظل عدم ترشح أي منافس على مقعد الرئاسة.

وتُعد هذه الولاية الثالثة لـ ألكسندر تشيفرين في رئاسة "يويفا"، حيث كانت الأولى في 2016، والثانية في عام 2019.

أول تعليق من ألكسندر تشيفرين بعد فوزه برئاسة "يويفا"

ووجه ألكسندر تشيفرين تحذيرًا، خلال كلمته أمام كونجرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد إعادة انتخابه، للأندية التي ترغب في إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج".

وقال ألكسندر تشيفرين: "سعيد للغاية بإعادة انتخابي مرة أخرى، إنها مسئولية كبيرة على عاتقي أن أصون ثقة الجميع".

وأضاف: "لذلك أود انتهاز الفرصة والتأكيد على أن كرة القدم ليست ملكًا لأحد، فهي ملك للجميع".

وشدد: "لا يوجد مكان للعصابات في كرة القدم الأوروبية، يجب النظر إلى المصلحة العامة أولًا ومن ثم تأتي المصلحة الفردية".

وتابع: "الأندية الثلاثة (ريال مدريد، برشلونة، ويوفنتوس) التي ترغب في تأسيس بطولة جديدة تهتم بزيادة مواردها المادية، مقارنة بالتطوير الرياضي والفني للمسابقات التي تخص الأندية".

وأوضح: "هذه الأندية روّجت أنها ترغب في إنقاذ كرة القدم، ولكنهم يبحثون عن مصلحتهم الخاصة فقط، إنهم مثل ذئب متنكر في زي جدة".

واختتم ألكسندر تشيفرين تصريحاته النارية: "هذه الأندية بالنسبة لي بمثابة (عصابات) تريد القضاء على الديمقراطية بهدف زيادة مواردهم المادية فقط".