الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس تنفيذي الواسطى ببني سويف يناقش عددا من الملفات والموضوعات المهمة

الاجتماع
الاجتماع

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف برئاسة حمادة راضي اجتماع المجلس التنفيذي للمركز لمناقشة عدد من الملفات والطلبات قبل عرضها على مجلس تنفيذي المحافظة، والتي جاء من ضمنها تخصيص قطعة أرض بجبل أبويط لإنشاء مجمع معاهد أزهرية، وتخصيص قطعة أرض املاك دولة  بناحية قمن العروس لإقامة مدرسة تعليم أساسي، بجانب تخصيص مساحة بناحية كوم أبو راضي لإنشاء محطة معالجة صرف صحى لصالح قرية قمن العروس، وغير ذلك من الملفات والطلبات الأخرى.

وتتواصل أعمال رفع المخلفات وجمع القمامة المنزلية وتمهيد الطرق الترابية، ومتابعة أعمال صيانة أعطال شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما تم إزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام قرية إفوة، والميمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة الأستاذ مدحت صلاح متضمنا الإشارة إلى متابعة الموقف التنفيذي  لإعادة رصف طريق سدس/ سمسطا، وإزالة المعوقات للدفع بمعدلات الأداء والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وفق الجدول الزمني، يأتي ذلك ضمن مشروع رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق بالمحافظة.

وتضمن التقرير أيضا تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بقرى ومدن المحافظة، حيث تم  تخفيض الإنارة وفصل التيار الكهربائي عن بعض الكشافات وإطفاء لافتات الاعلانات والمحال في التوقيت المحدد بمدينة ببا، وكذلك بمدخل قريه بني هاشم ومدخل قرية سدس.

وفي استجابة سريعة لبلاغات وشكاوى بعض المواطنين بشأن الأعطال الطارئة بشبكات المرافق، فقد تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة حيال تلقي بلاغا بكسر في خط مياه الشرب بقرية قمبش الحمراء، نتج عن أعمال حفر توصيل شبكة الصرف الصحي بالقرية، حيث تم الدفع  بسيارة الكسح وتم سحب المياه و استدعاء فريق الصيانة لإصلاح العطل، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

إجتماع المجلس التنفيذي أرض أملاك دولة الشرب والصرف الصحي الواسطي بني سويف

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