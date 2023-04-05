محافظ الفيوم يبحث مع وفد الأمم المتحدة للمرأة سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفداً من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر برئاسة السيدة كريستين عرب ممثلة الهيئة في مصر، لبحث أوجه التعاون المشترك في قطاع تنمية المرأة.

وناقش محافظ الفيوم مع وفد الهيئة سبل التعاون المشترك من خلال دعم الأنشطة والمبادرات التي تقدمها الأمم المتحدة للمرأة علي أرض المحافظة لمساعدة السيدات في الحصول على فرص عمل جيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لهن، هذا بجانب دعم رائدات الأعمال في تنمية مشروعاتهن.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لجميع المبادرات المقدمة علي المستوى الدولي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تحسين معيشة المرأة الفيومية، موجهاً بضرورة التنسيق مع الشركات والمصانع لتوفير فرص عمل حقيقية بمختلف المناطق الصناعية بالمحافظة للسيدات اللائي يبحثن عن فرص عمل.

وثمن الأنصاري الجهود التى تقوم بها المرأة العاملة بكافة القطاعات التنموية والخدمية والوقوف جنباً إلى جنب مع الرجل في دعم وتنمية الأسرة مستشهداً بالدور المتميز الذي تقوم به السيدات فى مجال الصناعات والحرف اليدوية بالقري المنتجة كصناعة المنسوجات والمشغولات اليدوية، ومنتجات النخيل والتمور، والنباتات والزيوت العطرية.

كما أكد الأنصاري على ضرورة توفير فرص تدريبية للسيدات في مجالات العمل المختلفة للوصول لأعلى جودة للمنتج النهائي، وتحسين المهارات الفنية والتسويقية لتحقيق أكبر عائد مع ضرورة الاستغلال الأمثل لمهارات الأيدي العاملة من سيدات المحافظة.

ومن جهتها، أشارت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر إلى أن الهيئة حريصة على دعم السيدات المصريات وتحسين مستوى معيشتهن بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر والمسئولين بمختلف المحافظات، مضيفة أن الهيئة قامت بدعم العديد من المبادرات التنموية للمرأة بمحافظات البحيرة والإسكندرية والقاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف وأسيوط وكذا الفيوم لدعم المرأة المصرية والنهوض بها وتحسين مستوى دخلها.