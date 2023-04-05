الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل لا تحترم القانون الدولي

جريدة الدستور

قال ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، إن ما يجري اليوم في فلسطين يحدث في إطار الخطة الصهيونية الرامية الي تهويد المسجد الأقصي المبارك، معلقًا: “ السيطرة على المسجد الأقصى هو الهدف الأساسي”.

وتابع خلال مداخله هاتفية علي قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء،: سلطات الإحتلال ذكرت منذ اليوم الاول لاغتصاب أرض فلسطين عام 1948 أن الهدف هو السيطرة علي المسجد الاقصي وبناء الهيكل الاسطوري الذي تدعي سلطات الإسرائيلية إنه كان مكان الأقصي، فهى لا تحترم القانون الدولي.

وأضاف أن ما يراه العالم حلقة من سلسلة طويلة لأعمال السلطات الإسرائيلية منذ اللحظة الأولي  للاحتلال، وبالتالي بدأت السيطرة علي المسجد الاقصي.

وأردف أن فلسطين تشهد اليوم عيد الفصح المقرر يوم 9 إبريل الجاري بالتزامن مع وجود شهر المسجد الأقصي والانتصارات ورمضان المبارك، وبالتالي إسرائيل تريد فرض سيطرتها الكامله علي المسجد الأقصي لانها تنظر اليه بانه جزء من أرض اسرائيل بحسب رئيس الامن الوطني الاسرائيلي.

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