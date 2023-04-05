الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تُطلق صواريخ تجاه الاحتلال بعد اقتحام الأقصى

جريدة الدستور

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك رشقات صاروخية أطلقتها الفصائل الفلسطينية تجاه بلدات الإسرائيلية، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، واستهدف الاحتلال 3 مواقع مختلفة في قطاع غزة أحدهم تم استهدافها بـ3 صواريخ على الأقل.

إطلاق للعديد من الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية

وتابعت“ أنه حتى الآن لا توجد إصابات بشكل فعلي، وما تم استهدافه من الجانب الإسرائيلي هو عبارة عن مواقع تابعة للفصائل المقاومة، مشيرة إلى أنه خلال استهداف الطائرات الإسرائيلية لمواقع المقاومة الفلسطينية كان هناك إطلاق للعديد من الصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية ولكن تم اعتراضها عبر القبة الحديدية، وفيما يتعلق بذلك القبة الحديدية عاده ما يكون هناك حاجة لتفعيلها عند الشعور بالخطر من جهة، وعادة الصواريخ التي تطلق لا تقترن بتفعيل القبة الحديدة وبالتالي بلا يتم اعتراض تلك الصواريخ الأولى".

المقاومة نجحت في التغلب على صواريخ الإحتلال

واختتمت: وفي الاعتداءات الإسرائيلية السابقة اعتمدت المقاومة الفلسطينية استراتيجية إطلاق عدد كبير من الصواريخ في آن واحد لأن في هذه الحالة تقود القبة الحديدية على عدم القدرة على التعامل مع عدد كبير من الصواريخ في تجاه واحد تسقط في نفس التوقيت ومن أماكن مختلفة حيث تأخذ المقاومة ذلك بعين الاعتبار بأنها نقطة ضعف وهذا دائما يشار إلى أن القبة الحديدة لم تتمكن من حماية الإسرائيليين”.

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