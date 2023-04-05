«نقل الكهرباء» توقع عقدا بـ121 مليون جنيه لتوسيع محطة محولات العلمين

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، عقدا مع شركة سيمنس للطاقة لتوسيع محطة محولات العلمين القائمة جهد 220/22/22 ك.ف بعدد (3) خلية محول من النوع المعزول بالغاز GIS بنظام تسليم مفتاح وذلك لتدعيم التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

وتبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد حوالى 121 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل إلى 16 شهرا من تاريخ توقيع العقد ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.