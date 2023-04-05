«الإحصاء»: 219% زيادة في صادرات مصر لكوريا الجنوبية خلال عام

تضاعفت صادرات مصر لدولة كورويا الجنوبية بنسبة 219.5%، لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 618.6 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء إلى ارتفاع صادرات مصر من وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها إلى حدود 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 500.6 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع 278%، يليها صادرات مصر من مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 23.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 22.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.5 مليون دولار بنسبة 6.9%.

وسجلت صادرات مصر من ملح، كبريت، أتربة، أحجار وأسمنت ارتفاعًا إلى حدود 2.7 مليون دولار خلال عام 2022مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 891 ألف دولار بنسبة 47.9%، كما ارتفعت صادرات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها إلى حدود 817 ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 120 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 697 ألف دولار بنسبة 580.8%، وسجلت صادرات ملابس وتوابعها من غير المصنرات 1.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 954 ألف دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 814 ألف دولار بنسبة 85.3%.

كانت الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم قد بلغت 51.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وديسمبر من عام 2022 مقابل 43.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8 مليار دولار.

كما بلغت واردات مصر من دول العالم قد بلغت 94.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وديسمبر من عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.2 مليار دولار.