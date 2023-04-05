كلاكيت كام مرة.. تسريب عقد أحمد بلحاج يثير حالة من الغليان في الزمالك

شهدت الساعات الماضية حالة من الغليان داخل نادي الزمالك، بسبب استمرار أزمة تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مما أثار استياء اللاعبين وغضب جماهير الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.

تداولت بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد المغربي، أحمد بلحاج، والذي أظهر القيمة المادية التي يتقاضاها اللاعب مع النادي الفارس الأبيض.

ووفقًا للعقد المسرب فإن أحمد بلحاج انتقل إلى الزمالك بعقد يمتد لـ6 أشهر، يحصل خلال هذه المدة على مبلغ مالي يقدر بـ 4 مليون و445 ألف جنيه مصري.

ولم يكن أحمد بلحاج اللاعب الأول في نادي الزمالك الذي تم تسريب عقده، وإنما سبقه العديد من اللاعبين أمثال عمرو السيسي ومصطفى الزناري ومحمود شبانة ومصطفى شلبي وعمر جابر.

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر تجميد خدمات 4 لاعبين دون كشف أسمائهم، وخصم 30% من إجمالي عقود اللاعبين، مع خصم 25% من عقودهم الخاصة بالموسم الجاري، والاستغناء عن خدمات الجهاز الفني بالكامل،و الاستغناء عن خدمات الجهاز الإداري بالكامل بسبب تسريب عقود اللاعبين.

وخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الثلاثاء، على يد المصري، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري المصري.

تعليق أحمد عبدالمقصود علي قرار طرده

‏تلقى أحمد عبد المقصود المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك اتصالات مكثفة من نجوم الزمالك القدامي ورموز النادي بعد قرار من رئيس النادي بطرده والجهاز المعاون ومنعهم من دخول النادي بعد الهزيمة أمام المصري بالأمس في الجولة الثانية والعشرين من الدوري .

‏أغلق عبد المقصود تلفونه ورفض محاولات أسرته للرد على البيان المهين في القنوات الفضائية وسائل الإعلام .

‏وأكد أنه لن يرد على موقف إدارة نادي الزمالك باعتباره ابن من أبناء النادي وكل ما يهمه مصلحة الفريق.

وخسر الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس، على يد المصري، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري المصري. جت

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي، قد قرر تجميد خدمات 4 لاعبين دون كشف أسمائهم، وخصم 30% من إجمالي عقود اللاعبين، مع خصم 25% من عقودهم الخاصة بالموسم الجاري، والاستغناء عن خدمات الجهاز الفني بالكامل،و الاستغناء عن خدمات الجهاز الإداري بالكامل بسبب تسريب عقود اللاعبين.

ويحتل الزمالك، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بـ33 نقطة.