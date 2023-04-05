أخبار فاتتك| الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى.. واستعدادات أمنية لمباراة الأهلى والمحلة

شهدت الساعات الماضية مجموعة من الأخبار، التي شملت أحداثًا سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، يهتم الكثير بالاطلاع عليها، وتستعرضها «الدستور» لكم من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى والمحلة الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وغزل المحلة المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف شاغرة بوزارة النقل فى 6 تخصصات

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة وزارة النقل لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولى، فى تخصصات مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، مدير عام الإدارة العامة للمراقبة المالية على النقل البري للركاب والبضائع.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 5- 4- 2023 فى مصر

استقرت أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي نفس السعر الذي سجله منذ أسابيع رغم اتجاه الحكومة إلى رفع سعر الفائدة 2% الخميس الماضي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني، مُشددًا على أن هذه التصرفات غير المسئولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

حالة الطقس فى مصر وبيان درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5- 4- 2023

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 5- 4 -2023، موضحة أنه من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتراوح من 2 إلي 4 درجات على شمال البلاد، وذلك بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)