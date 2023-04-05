سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 5-4-2023 فى مصر

استقرت أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي نفس السعر الذي سجله منذ أسابيع رغم اتجاه الحكومة إلى رفع سعر الفائدة 2% الخميس الماضي.

وسجل سعر الدولار أمريكى على شاشات البنك المركزي 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الأربعاء 5-4-2023 في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك بلوم مصر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

الدولار في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودى في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك البركة 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.