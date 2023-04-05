الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 5-4-2023 فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

استقرت أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي نفس السعر الذي سجله منذ أسابيع رغم اتجاه الحكومة إلى رفع سعر الفائدة 2% الخميس الماضي.

وسجل سعر الدولار أمريكى على شاشات البنك المركزي 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الأربعاء 5-4-2023 في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى  30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار اليوم في بنك مصر30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

خبير أمريكى: رفع الفيدرالى سعر الفائدة يزيد من آفة التضخم

الدولار يرتفع مع عودة مخاوف التضخم بعد مفاجأة أوبك+

  • سعر الدولار في البنك التجارى الدولى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك بلوم مصر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الريال السعودي 

  • سعر الريال السعودى في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
  • سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصرى، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
  • سعر الريال السعودى في بنك البركة 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
txt

أسعار العملات الرقمية.. تراجع فى سوق «الكريبتو» بعد أسبوع من المكاسب

  • سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • سعر الريال السعودى في بنك سايب 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

 

 

الدولار البنك المركزي الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر وبيان درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 5-4-2023 فى مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5-4-2023

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 5-4-2023 من القرآن والسنة النبوية

لليوم السادس.. إقبال جماهيرى كبير لحضور ليالى رمضان فى أسوان (صور)

مكارثى: المدعى العام لمانهاتن يوجه اتهامات مسيسة إلى ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عاما من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

كريم فرغلى

الدراما المصرية .. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة في "مصر الجديدة "!

أمل زيادة

الكتيبة101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى.. واعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين (فيديو)

أنظمة المعلومات فى شركة بريد إسرائيل تتعرض لعملية اختراق