حالة الطقس فى مصر وبيان درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 5-4-2023، موضحة أنه من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتراوح من 2 إلي 4 درجات على شمال البلاد، وذلك بعد الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وتوقعت خرائط الطقس أن تسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس ليلًا على أغلب الأنحاء، فيما نصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بأنه لمواجهة الطقس الحار يجب الإكثار من تناول السوائل خلال فترة الإفطار وحتى السحور، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم تخفيف الملابس واصطحاب جاكيت خلال ساعات الليل نظرًا لانخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء.

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، بينما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة وتهدئة السرعة؛ نظرًا لانخفاض الرؤية الصباحية بسبب انتشار الشبورة المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر

القاهرة العظمى 26، الصغرى 15.

بنهــا العظمى 26، الصغرى 15.

دمنهور العظمى 25، الصغرى 16.

وادى النطرون العظمى 26، الصغرى 16.

كفرالشيخ العظمى 25، الصغرى 16.

المنصورة العظمى 26، الصغرى 16.

الزقازيق العظمى 27، الصغرى 16.

شبين الكوم العظمى 27، الصغرى 16.

طنطا العظمى 26، الصغرى 16.

دمياط العظمى 21، الصغرى 15.

بورسعيد العظمى 22، الصغرى 16.

الإسماعيلية العظمى 26، الصغرى 15.

السويس العظمى 26، الصغرى 15.

العريش العظمى 24، الصغرى 15.

رفح العظمى 23، الصغرى 15.

رأس سدر العظمى 28، الصغرى 16.

نخل العظمى 25، الصغرى 10.

كاترين العظمى 23، الصغرى 8.

الطور العظمى 28، الصغرى 16.

طابا العظمى 28، الصغرى 15.

شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 17.

الإسكندرية العظمى 23، الصغرى 13.

العلمين الجديدة العظمى 22، الصغرى 14.

مطروح العظمى 21، الصغرى 16.

السلوم العظمى 22، الصغرى 13.

سيوة العظمى 25، الصغرى 14.

رأس غارب العظمى 28، الصغرى 16.

الغردقة العظمى 31، الصغرى 17.

سفاجا العظمى 27، الصغرى 16.

مرسى علم العظمى 30، الصغرى 18.

شلاتين العظمى 31، الصغرى 17.

حلايب العظمى 27، الصغرى 16.

أبو رماد العظمى 30، الصغرى 15.

رأس حدربة العظمى 27، الصغرى 16.

الفيوم العظمى 27، الصغرى 16.

بني سويف العظمى 28، الصغرى 16.

المنيا العظمى 28، الصغرى 13.

أسيوط العظمى 29، الصغرى 15.

سوهاج العظمى 30، الصغرى 16.

قنا العظمى 33، الصغرى 15.

الأقصر العظمى 34، الصغرى 14.

أسوان العظمى 35، الصغرى 18.

الوادى الجديد العظمى 32، الصغرى 17.

أبوسمبل العظمى 34، الصغرى 16.