8 مصابين بانقلاب سيارة نصف نقل فى الشرقية

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل، طريق بلبيس- المظلات اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق بلبيس- المظلات اتجاه بلبيس، ما أسفر عن إصابة 8 بإصابات متنوعة، وجرى الدفع بمرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.