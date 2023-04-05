فلسطين: اقتحام المسجد الأقصى سيكون شرارة انتفاضة جديدة

كشف السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، السيناريوهات المتوقعة بعد الاعتداء الغاشم من القوات الإسرائيلية على المقدسيين داخل باحات مسجد الأقصى.

وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما شهدناه منذ فجر الأمس هو تطور خطير في مدى الإجرام الذي تقوم به تلك الحكومة الإسرائيلية الفاشية العنصرية، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعاني من عنجهية وغطرسة في ممارسة جرائمها علانية.

وأضاف: "القدس ستكون شرارة انتفاضة جديدة في حالة الاعتداء على مقدساتنا، ستشارك كل الفصائل الفلسطينية في محاولة رد فعل على الاعتداءات".

وتابع: "هذه الحكومة الإسرائيلية العنصرية بكل ما تفعله تنقض كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب الفلسطيني"، موضحًا أن ما حدث أمس هو تطبيق عملي للتقسيم الزماني والمكاني.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أن كل الحكومات الإسرائيلية السابقة مهدت للوصول إلى تلك المرحلة، مشيرًا إلى جرأة ووقاحة الحالية التي تقوم بتوزيع برنامجها الاستعماري حسب ما يروق لها دون الاعتداد بأحد.

القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى

واعتدت القوات الإسرائيلية في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، بعنف على الفلسطينيين الموجودين داخل المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من المرابطين داخله خلال شهر رمضان المبارك، حسبما نشر موقع «مفزاك راعم» الإسرائيلي.