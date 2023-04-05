الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فلسطين: اقتحام المسجد الأقصى سيكون شرارة انتفاضة جديدة

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

كشف السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، السيناريوهات المتوقعة بعد الاعتداء الغاشم من القوات الإسرائيلية على المقدسيين داخل باحات مسجد الأقصى.

وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما شهدناه منذ فجر الأمس هو تطور خطير في مدى الإجرام الذي تقوم به تلك الحكومة الإسرائيلية الفاشية العنصرية، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعاني من عنجهية وغطرسة في ممارسة جرائمها علانية.

وأضاف: "القدس ستكون شرارة انتفاضة جديدة في حالة الاعتداء على مقدساتنا، ستشارك كل الفصائل الفلسطينية في محاولة رد فعل على الاعتداءات".

وتابع: "هذه الحكومة الإسرائيلية العنصرية بكل ما تفعله تنقض كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب الفلسطيني"، موضحًا أن ما حدث أمس هو تطبيق عملي للتقسيم الزماني والمكاني.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أن كل الحكومات الإسرائيلية السابقة مهدت للوصول إلى تلك المرحلة، مشيرًا إلى جرأة ووقاحة الحالية التي تقوم بتوزيع برنامجها الاستعماري حسب ما يروق لها دون الاعتداد بأحد.

القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى

واعتدت القوات الإسرائيلية في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، بعنف على الفلسطينيين الموجودين داخل المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من المرابطين داخله خلال شهر رمضان المبارك، حسبما نشر موقع «مفزاك راعم» الإسرائيلي.

المسجد الأقصى القدس فلسطين القوات الإسرائيلية باحات مسجد الأقصى

الأكثر قراءة

عضو لجنة الزراعة بالنواب: قرار حظر زراعة القطن الأمريكى يحافظ على سلالة المصرى

قطة فوق الإمام.. واقعة غريبة تثير انتباه المصلين أثناء صلاة التراويح

غرق فتاة فى مياه «بحر أبوالأخضر» بالشرقية

بعد انتشاره عالميًا.. أبرز معلومات عن فيروس «ماربورج»

8 مصابين بانقلاب سيارة نصف نقل فى الشرقية

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»