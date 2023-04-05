ضبط تاجر مخدرات بكيلو هيروين وشابو فى سوهاج

تمكن ضباط مكافحة المخدرات في مديرية أمن سوهاج من ضبط سائق في العقد الخامس من عمره، بحوزته كمية كبيرة من الشابو والهيروين، بدائرة قسم شرطة ثانٍ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً يفيد بوصول معلومات لقسم مكافحة المخدرات بقيام (هاني. ر)، 47 عاماً، سائق ويقيم دائرة قسم ثان، بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما سبق.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبحوزته 850 جراماً من مخدر الشابو، و250 جراماً تقريباً من مخدر الهيروين، وأدوات للتعاطي وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وبسؤاله اعترف باتجاره في الشارع، والهاتف للتواصل مع راغبي الكيف، والسلاح لحمايته، وتحرر المحضر بذلك