جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-4-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-4-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- الأهلي × غزل المحلة: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

- المقاولون العرب × بيراميدز: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

- برشلونة × ريال مدريد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- وست هام يونايتد × نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- مانشستر يونايتد × برينتفورد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا

- نورنبرج × شتوتجارت: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- لايبزيج × بروسيا دورتموند: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

- كريمونيزي × فيورنتينا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا

- نانت × ليون: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- أبها × التعاون: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC

- الطائي × الرائد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC

- الباطن × الوحدة: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC