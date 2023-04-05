لليوم السادس.. إقبال جماهيرى كبير لحضور ليالى رمضان فى أسوان (صور)

لليوم السادس شهدت ليالى رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون، إقبال جماهيري كبير، والتي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برنامج الاحتفالات المركزية لوزارة الثقافة بالمحافظات.

وشهد الفعاليات عرضا فنيا لفرقة أسيوط للموسيقى العربية، ولاقت تفاعلا من الجمهور قدمت خلاله الفرقة عددا من الأغنيات منها"مد مد، آل بيت النبى، ياحبايب مصر، يامسهرنى، إسكندرية مارية، ابعتلى جواب، من غير ماتتكلمى، قولى عملك ايه قلبى" بقيادة حسام حسنى".

واستكمل تنفيذ عدة ورش حرف بيئية للمرأة والشباب منها "شنط من الكتان المطرز" للمدربة آلاء ناصر، ز"خرز بخيط المكرمية" للمدربة إقبال حسين"، إلى جانب استكمال ورشة "جلود" للمدربة شرين حسين، و"خيامية" للمدربة مروة الأمين، بالإضافة لمعرض كتاب إصدارات قصور الثقافة.

وللأطفال نفذت ورشتى"فانوس رمضان" باستخدام ورق الجرائد للمدربة ولاء حسين، و "طبيعة جميلة" عن رمضان بالوان الشمع والكانسون للمدربة مى عبد الهادى، بالإضافة إلى ورش حكي للأطفال روت الباحثة منى صبري قصة "الحطاب" ، أعقبها تنفيذ "ألعاب شعبية" مع الأطفال مثل شد الحبل، الاستغماية، صياد السمك إلى جانب مسابقات ثقافية هويدا عبد العال واكتشاف مواهب موسى محمد، ورقصات مع الأطفال للفنان أحمد عودوني على أغانى " نوبا واه ، بحبك يابلادي".

الفعاليات ينظمها فرع ثقافة أسوان، وجاءت بحضور نجوى أحمد مدير عام الفرع، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وقد شهدت الليلة حلقة جديدة من "مقهى العقاد الثقافي" وتحدث في "عطر الأحباب" الشاعر عبده الشنهوري عن الراحل "فنجرى التاية" وهو شاعر عاميه من اسوان لكنه ينتمي الي اصول قوصية، وكان ناصري وشاعرا متفتح الفكر مستنير الأفق بسيط المظهر عميق الجوهر مبتسم الوجه أصيل الملامح، وكان يمتلك الحسي الشعري الصادق والقدرة علي الاستيعاب والاحتواء، وصور وتراكيب ومعانى وفكر وألفاظ ورموز وعلامات تنم عن فكر شاعر عامي نبت من طين الجنوب حمل علي عاتقه هموم الفلاحين المساكين والعمال،من اعماله" ضى القمر، سكة سفر، فاعوص".

وأعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشاعر محمود السنوسى بقصيدة"رمضان، محمود عيد "انشودة رمضان"، "فى حضور النبى، روحنا يارب" لمحمود رضوان، "صلو عليه، مصر بلدنا ملهاش حل" لعبد الباسط عبد الحميد.

إقبال جماهيرى لحضور ليالى رمضان فى أسوان

إقبال جماهيرى لحضور ليالى رمضان فى أسوان

إقبال جماهيرى لحضور ليالى رمضان فى أسوان

إقبال جماهيرى لحضور ليالى رمضان فى أسوان

إقبال جماهيرى لحضور ليالى رمضان فى أسوان

إقبال جماهيرى لحضور ليالى رمضان فى أسوان

إقبال جماهيرى لحضور ليالى رمضان فى أسوان

إقبال جماهيرى لحضور ليالى رمضان فى أسوان