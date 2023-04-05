الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون «الجريح» يواجه بيراميدز «المنتشى» فى بطولة الدورى

المقاولون تعادل في
المقاولون تعادل في أخر مبارياته مع سيراميكا كليوباترا

يستضيف المقاولون فريق بيراميدز في التاسعة والربع، مساء اليوم الأربعاء، بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الممتاز.

 

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز السادس برصيد 33 نقطة من 8 انتصارات و9 تعادلات وخمس هزائم وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا وتراجعت نتائجه في الفترة الأخيرة، ولم يحقق الفوز في أخر خمس مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام فاركو والأهلي وسموحة لذلك يسعى للعودة للانتصارات والاحتفاظ بأماله في دخول المربع الذهبي.

 

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الثالث برصيد 39 نقطة وله مباراة مؤجلة مع حرس الحدود من الأسبوع الثاني والعشرين  وحقق الفريق 11 انتصارا مقابل ستة تعادلات و4 هزائم وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا، ولم يحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات ببطولة الدوري وتعادل مع المصري والزمالك وخسر أمام البنك الأهلي لكنه يخوض المباراة بمعنويات عالية بعد تأهله لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ويسعى للفوز للحصول على دفعة معنوية جديدة قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الإثنين المقبل.

 

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار21 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: أحمد الشناوي وأحمد دعدور ويوسف نادر وعلي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي وأحمد توفيق ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد فتحي وإبراهيم بلاتي توريه وإسلام عيسى ومصطفى فتحي ومحمود دونجا وهشام محمد ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ومحمود صابر  ودودو الجباس.

وشهدت القائمة غياب رمضان صبحي بسبب شعوره ببعض الإجهاد وتفضيل الجهاز الفني راحته بجانب فخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي بسبب الإصابة.

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده ماجد المليجي وعلاء عبد الباسط ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا.

الدوري المصري الممتاز المقاولون بيراميدز شوقى غريب البرتغالي جايمي باتشيكو

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