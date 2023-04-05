الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فى الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام.. عودة ابن الإمام الشافعى

مسلسل رسالة الإمام
مسلسل رسالة الإمام

في أحداث الحلقة 13 من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو، إلى داخل منزل الإمام الشافعي حيث تفرح الأم والإمام بعوة نجلهما، ويفرح البنات بعوجدة أخيهن سالمًا. 

 

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

في أحداث الحلقة الـ13  من مسلسل رسالة الإمام، تفرح الأم زوجة الشافعي حمدة والبنات بعودة أخيهن سالمًا إلى بيته، ثم يتركهم الإمام الشافعي بعد أن اطمأن على ولده بعودته إلى داره، ويتوجه إلى غرفته.

 

ينفرد الشافعي بنفسه باكيًا يدخل عليه ابنه شارحا له ما حدث، قائلا: "أي ألم هذا يستطيع قلب أمٍ احتماله وهي تبحث عن ابنها دون جدوى، أو أملٍ يذكرن لقد حاولت مساعدة هذه السيدة يا والدي ولم أعرف أن هذا سيقضي بي حيث كنت". 

يسأله الشافعي، قائلًا: "وما الذي كان سيتغير لو كنت عرفت؟"، يجيبه نجله: "لم يكن لشيء أن يثني عن إغاثة قلب أمٍ ملهوفٍ إلا ما شاء الله، ولكني جعلتكم في فزعٍ وتركت الخوف يدخل دارنا ليمتلك قلبك قلب أمي وأخواتي"، يقاطعه الشافعي: "لا تكمل.. لو لم تكن فعلت لقلت أن أبا عثمان ليس أهلًا للعلم النافع ونصرة المسلمين الضعفاء.. لم يخب ظني فيك يا والدي.. نعم الابن البار لم يضع فيه علم ولا تربية".  

 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

يذاع "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحا.

 

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، على مدار خمسين عامًا مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر هذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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